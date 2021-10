Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 21.10.2021:

Peine (ots)

Salzgitter:

Unfall zwischen PKW und Linienbus

Am 20.10. hat gegen 18:00 Uhr eine 48-jährige Autofahrerin auf der Ludwig-Erhardt-Straße einen Unfall mit einem Linienbus verursacht. Die Frau wollte nach links abbiegen und übersah den entgegenkommenden Bus, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Dem 58-jährigen Busfahrer gelang es auch nicht mehr den Unfall zu vermeiden. Duch den Aufprall wurde die Autofahrerin ind eine 24-jährige Businsassin leicht verletzt. Die Frauen werden anschließend im Klinikum Salzgitter behandelt. Der PKW war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 14.500 Euro.

Peine:

Autofahrt unter Drogeneinfluss

In Edemissen wurde am 20.10. gegen 12:00 Uhr ein 39-jähriger Mann angehalten, der den Polizeibeamten bereits bekannt ist. In Höhe der Einmündung am Flugplatz, kam ihnen der Mann mit einem Mercedes entgegen. Da der Mann in der jüngeren Vergangenheit mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen ist, wurde er kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtet zusätzlich den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Einbruch und Schmuckdiebstahl in Duttenstedt

Am 20.10. zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Schlafzimmerfenster eines Einfamilienhauses in der "Bürgermeister-Kemps-Straße" in Duttenstedt auf. Im Haus wurde Bargeld und Silberschmuck entwendet. Hinweise zu verdächteigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Peine.

