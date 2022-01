Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein mit nicht versichertem Pkw unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Salzderhelden (Kr.) 21.01.2022; 15:15 Uhr

Am Freitagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife, am Bahnhof in Salzderhelden, einen 43jährigen Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug. Während der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der aus Nörten-Hardenberg stammende Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem führte er seinen nicht versicherten VW Golf mit falschen Kennzeichen. Vor Ort wurden gegen den Fahrer, dessen Personalausweis zudem noch abgelaufen war, mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt sofort unterbunden.

