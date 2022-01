Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Einbeck (ots)

Einbeck(Kr.) 18.01.2022, 12:00 Uhr

Bereits am Dienstag, den 18. Januar 2022, kam es zwischen einem Ehepaar aus Einbeck zunächst zu verbalen Streitigkeiten in dessen Verlauf der 33jährige Ehemann auf seine 30jährige Frau einschlug. Anschließend flüchtete die junge Frau zu ihrer Mutter und erstattete erst einige Tage später Strafanzeige bei der Polizei gegen ihren Ehemann wegen Körperverletzung. Eine Wegweisung des Mannes aus der gemeinsamen Wohnung war nicht erforderlich, da dieser bei seiner Familie in Northeim untergekommen ist. Die Polizei in Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell