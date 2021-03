Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Burgberg) Auto ringsum zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (28.03.2021)

Königsfeld im Schwarzwald, Burgberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Bereits am Sonntag haben unbekannte Täter einen Dacia Dokker, der im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr auf einem Feldweg Richtung "Hutzelberg" beziehungsweise zur Mountainbike-Strecke Burgberg abgestellt war, ringsum zerkratzt und so Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro angerichtet. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell