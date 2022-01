Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Vandalismus

Northeim (ots)

Northeim (Se)

Samstag, den 22.01.2022, zwischen 02.00 und 09.00 Uhr 37154 Northeim, Mühlenstraße 3

Ein unbekannter Täter beschädigte in den frühen Morgenstunden des 22.1.22 die Glasscheibe eines Friseursalons in der Mühlenstraße. Der Schaden wird auf ca 3000.-EUR geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Northeim unter Tel.: 0555170050

