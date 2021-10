Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Beteiligung eines Pkw mit Pferdeanhänger

Schmallenberg-Felbecke (ots)

Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, übersah eine 20-Jährige Fahrzeugführerin, die hinter ihrem Pkw einen Pferdeanhänger mitführte, beim Einbiegen auf die Kreisstraße 37 in Schmallenberg-Felbecke einen vorfahrtberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. In dem Pkw der 20-Jährigen wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Die Pferde in dem Pferdeanhänger blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden.

