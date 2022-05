Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Zigarettenautomat gesprengt - Kripo ermittelt

In der Nacht zu Montag sprengten Unbekannte auf dem Jakob-Schlüter-Weg in Brüggen einen Zigarettenautomaten. Die Tatzeit liegt etwa zwischen 00.00 und 04.50 Uhr. Die Täter erbeuteten Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf die Täter über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (463)

