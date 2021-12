Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahlserie von Autospiegelgläsern

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Theesen - In Theesen haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch, 01.12.2021, in zwei Straßen eines Neubaugebiets die Außenspiegelgläser von insgesamt acht Pkw gestohlen.

Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen, wer hat zwischen Dienstag, ab 21:30 Uhr, und Mittwoch, bis 06:40 Uhr, etwas Auffälliges in der Straßen Beim Hofe und Bohlestraße beobachtet?

In der Straße Beim Hofe wurden an einem 3er BMW, einem Mercedes AMG E 53 und einer Mercedes C-Klasse jeweils beide Spiegelgläser der Außenspiegel entwendet.

An der Bohlestraße erbeuteten die Diebe ebenfalls die Spiegelgläserpaare eines BMW X1, eines BMW M2, eines BMW X3, eines Mercedes GLA und eines Lexus XE2.

Die Polizei erinnert:

Wenn Sie etwas Ungewöhnliches in Ihrer Nachbarschaft bemerkten, dann wählen Sie sofort den Polizeinotruf 110. Das kann der Fall sein, wenn Sie fremde Personen oder Fahrzeuge bemerken, die sich vielleicht grundlos in Ihrem Wohnumfeld aufhalten.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

