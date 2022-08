Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Seniorin übergibt angebliches Falschgeld an Telefon-Betrüger.

Lippe

Am Dienstag (30.08.2022) wurde eine Seniorin Opfer von Betrügern, die sie per Telefon kontaktierten. Ab Mittag riefen die Betrüger eine 82-Jährige über den Tag verteilt mehrmals an und gaben teils vor von der Polizei zu sein, teils vom Gericht. Es wurde behauptet, dass Einbrecher in ihrer Straße unterwegs seien und Kenntnis von ihren Ersparnissen bei der Bank hätten. Sie forderten die Seniorin auf zur Bank zu fahren und diese abzuholen - und mit niemandem über die Sache zu reden. Nachdem die Dame dieser Aufforderung nachgekommen war, wurde in einem weiteren Anruf behauptet, es handele sich dabei Ermittlungen nach um Falschgeld, was dringend überprüft werden müsse. Daraufhin übergab die Detmolderin nachmittags in der Schorenstraße eine fünfstellige Bargeldsumme an die Täter. Zeuginnen und Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 05261 9330 mit Hinweisen an das Kriminalkommissariat 6 zu wenden.

Sollten Sie derartige, betrügerische Anrufe erhalten, legen Sie umgehend den Hörer auf, wenn Geld von Ihnen gefordert wird oder Sie nach Ihren Vermögensverhältnissen gefragt werden. Weder die Polizei noch Gericht oder Staatsanwaltschaft werden Sie jemals um Wertsachen bitten. Lassen Sie sich nicht von den Tätern unter Druck setzen: Bleiben Sie skeptisch und bitten Sie Nachbarn oder Angehörige um Hilfe und melden Sie solche Anrufe direkt bei der "echten Polizei".

