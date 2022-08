Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Starkregen über Pinneberg: Mehr als 150 Einsätze für die Feuerwehr

Pinneberg (ots)

Datum: Freitag, 26. August 2022, ab ca. 10 Uhr +++ Einsatzschwerpunkte: Pinneberg, Kummerfeld, Prisdorf, Borstel-Hohenraden und Rellingen

Pinneberg - Eine Starkregenzelle über Pinneberg und die benachbarten Orte Rellingen, Kummerfeld, Borstel-Hohenraden und Prisdorf hat am Freitag für einen Großeinsatz der örtlichen Feuerwehren gesorgt. Ab etwa 10 Uhr wurden die ehrenamtlichen Helfer an mehr als 150 Örtlichkeiten tätig. Mehr als 200 Kräfte, zusätzlich aus den FFen Wedel, Quickborn, Appen und Ellerhoop sowie vom THW Pinneberg, waren über Stunden damit beschäftigt, Wasser aus Kellern von Wohn- und Geschäftshäusern zu pumpen oder Straßen frei zu machen. Personen wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt. Über die Höhe von entstandenen Sachschäden können keine Angaben gemacht werden. Das DRK Pinneberg sorgte für die Verpflegung der Einsatzkräfte. Schwerpunkte waren Kummerfeld und das gesamte Pinneberger Stadtgebiet. Zu nennen sind eine 600 Quadratmeter große Lagerhalle in Kummerfeld an der Bundesstraße sowie eindringendes Wasser in die Notaufnahme des Regioklinikums Pinneberg. Bei der Anrufe der zahlreichen Notrufe über die 112 haben die Sachbearbeiter der KRLS West in Elmshorn teilweise auch Hilfeersuchen abgelehnt, wenn erkennbar nur der Boden nass war. Dort hätte die Feuerwehr mit ihren Mitteln auch nicht helfen können. Erfreulich war festzustellen, dass auch einige Bürger ihren im ersten Anflug von leichter Panik getätigten Notruf später wieder zurücknahmen, weil sie sich selbst helfen konnten. Einige Einsätze dauern zur Stunde (15.50 Uhr) noch an.

