Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radler stoßen auf Radweg frontal zusammen (13.07.2022)

Radolfzell (ots)

Zwei Radler sind bei einem Unfall auf der Zeppelinstraße am Mittwochmittag frontal zusammengestoßen. Ein 37-jähriger Mann war mit einem Fahrrad auf dem Radweg auf der Zeppelinstraße in Richtung Herrenlandstraße unterwegs. Dabei stieß der 37-Jährige frontal mit einem ebenfalls auf dem Radweg entgegenkommenden 25 Jahre jungen Radler zusammen. Beide Männer stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Die Höhe der Schäden an den beiden Rädern ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell