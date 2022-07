Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen in Kreisverkehr zusammen (12.07.2022)

Konstanz (ots)

Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall im Kreisverkehr auf der Friedrichstraße am Dienstagmittag zusammengestoßen. Eine 82 Jahre alte Radlerin fuhr aus der Friedrichstraße kommend in den Kreisverkehr. Als die Frau den Kreisverkehr an der Sierenmoosstraße verlassen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Radfahrer, der zur gleichen Zeit an der Frau vorbeifuhr. Die 82-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

