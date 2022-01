Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte bei Unfall auf L597 // Pressemitteilung Nr.2

Schwetzingen (ots)

Nach dem Unfall auf der L597 mit zwei leicht verletzten Beteiligten, ergaben die Ermittlungen vor Ort, dass sich der Unfallhergang entgegen der ersten Meldung wie folgt darstellte. Ein 20-jähriger Kia-Fahrer, der auf der L597 in Richtung Friedrichsfeld unterwegs war, missachtete beim Linksabbiegen auf die B535 die Vorfahrt einer entgegenkommenden 59-jährigen VW-Fahrerin und stieß frontal mit dieser zusammen. Hierdurch wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia auf einen weiteren verkehrsbedingt wartenden VW geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Bis die beteiligten Autos abgeschleppt wurden, musste der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell