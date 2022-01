Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte bei Unfall auf L597

Schwetzingen (ots)

Am Montagmorgen gegen 07:10 Uhr kollidierten auf der L597 auf Höhe der B535 zwei Autos miteinander, wodurch die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Ein VW-Fahrer war auf der Mannheimer Straße in Richtung Schwetzingen unterwegs und wollte auf die B535 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Kia-Fahrers und verunfallte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Unfallbeteiligten leicht verletzt und mit den Rettungswägen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

