Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand in Restaurant - Pressemitteilung Nr.1

Heidelberg (ots)

Gegen 20.15 Uhr wurde bei der Berufsfeuerwehr in Heidelberg ein Brand in einem Restaurant in der Speyerer Straße in Heidelberg gemeldet. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befinden sich derzeit im Einsatz. Nähere Umstände sind noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell