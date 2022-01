Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kellerbrand Pressemitteilung Nr. 1

Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Derzeit sind Polizei und Feuerwehr in Leimen in der Theodor-Heuss-Straße im Einsatz. Nach ersten Meldungen brennt es in einem Keller. Ob Personen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell