Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand auf Firmengelände - Starke Rauchentwicklung, Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 09.20 Uhr eine Halde von ca. 200 qm Grundfläche mit Recyclingmateriel, welches zur Verbrennung bestimmt war, auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Neckarvorlandstraße in Brand. Die Berufsfeuerwehr Mannheim löschte mit Unterstützung umliegender Freiwilliger Feuerwehren und ca. 60 Einsatzkräften den Brand. Da es sich ausschließlich um Recyclingmaterial handelte, entstand hierdurch kein Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 15.00 Uhr an, in dieser Zeit wurden die umliegenden Straßen teilweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierbei nicht. Eine durch die Feuerwehr ausgestrahlte KAT-Warn-Meldung konnte nach Messungen durch die Feuerwehr ebenfalls zurückgenommen werden, da es zwar zu einer stärkeren Rauchentwicklung kam, jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr für umliegende Bewohner bestand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Wasserschutzpolizei Mannheim aufgenommen.

