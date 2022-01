Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bordelum - Hindernis auf Fahrbahn verursacht Verkehrsunfall, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Bordelum/B5 (ots)

Am Samstagabend (22.01.2022), gegen 21:10 Uhr, ereignete sich bei Bordelum auf der B5, in der Nähe vom Stollberg, ein Verkehrsunfall. Entweder haben Unbekannte eine hölzerne Sitzbank auf der Straße abgelegt oder diese war zuvor von einem Transporter/Anhänger gefallen. Eine 56-jährige Bredstedterin befuhr mit ihrem PKW die Fahrbahn und rammte die dort liegende Bank. Dabei wurde das neuwertige E-Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Glücklicherweise blieb die Autofahrerin unverletzt. Wer Hinweise zur Tat oder zur Herkunft der Bank geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04671 / 4044900 an die Polizeistation Bredstedt zu wenden.

