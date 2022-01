Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll - Wer vermisst gelbe Mülltonne? Polizei ermittelt nach vermeintlicher Verkehrsunfallflucht

Niebüll (ots)

Im Bosbüller Weg in Niebüll wurde am gestrigen Montagabend (18.01.21), gegen 22 Uhr, ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Eine gelbe Mülltonne mit 240 Liter Volumen wurde offensichtlich mit großer Wucht in das Heck des VW Polo geschleudert. Ein Teil des Tonneninhalts war anschließend auf der Straße verteilt. Ob die Tonne zuvor Ladung eines vorbeifahrenden Fahrzeugs gewesen ist, kann nicht ausgeschlossen werden. In der Nachbarschaft konnte diese Mülltonne nicht zugeordnet werden. Kurz darauf wurde eine weitere gelbe Mülltonne auf der Eisenbahnbrücke der Bäderstraße gemeldet. Auch hier konnte bisher nicht geklärt werden, wie diese dorthin kam und wem diese Tonne gehört. Die Ermittler des Polizeirevieres in Niebüll suchen Zeugen, Hinweisgeber und die Besitzer der Mülltonnen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04661-40110 zu melden.

