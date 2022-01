Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Einbruch bei der AWO - Zeugen gesucht

Schleswig (ots)

In der Nacht zu Montag (17.01.22) brachen unbekannte Täter in die Büroräume der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der Bahnhofstraße in Schleswig ein. Sie gelangten durch die Hintertür in das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus einem Büro entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld, eine Digitalkamera und mehrere Fahrzeugschlüssel sowie Fahrzeugpapiere.

Die Tat wurde ersten Ermittlungen zu Folge zwischen 22:45 und 03:30 Uhr verübt. Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum oder davor gesehen? Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 04621 - 840 zu melden.

