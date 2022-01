Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gullydeckel von Fahrbahn entfernt

Bobenheim-Roxheim (ots)

In der Nacht vom 15. auf 16.01.2022 wurde in der Dammstraße in Bobenheim-Roxheim ein Gullydeckel von der Fahrbahn ausgehoben. Der Deckel wurde unweit mit zwei nicht zugehörigen Absperrpfosten an einem Blumenkasten vorgefunden. Der Gullydeckel wurde wieder eingesetzt und die Absperrpfosten sichergestellt.

Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen unbekannt eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

