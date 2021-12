Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Pkw teilweise ausgebrannt

Schwerin (ots)

Am 23.12.2021, gegen 21:45 Uhr, geriet ein Pkw, abgestellt auf dem an der Wickendorfer Strasse zwischen Groß Medewege und Carlshöhe gelegenen Parkplatz "Orangenbucht", aus bisher nicht geklärter Ursache in Brand. Die Löscharbeiten erfolgten durch die Berufsfeuerwehr Schwerin. Der Pkw wurde im hinteren Bereich stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zur möglichen Ursache des Brandes geben können, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0385/5180-2224 bzw. -1560 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de bei der Polizei zu melden.

