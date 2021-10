Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht am Hainstein

Eisenach-Wartburgkreis (ots)

Am Hainstein in Eisenach kam es am Samstagnachmittag gegen 13.25 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein VW-Transporter eines Paketdienstes befuhr die Straße zu flott und geriet in einer Kurve mit dem Heck gegen einen Metallzaun eines Grundstückes. Der Fahrer des Transporters fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der geschädigte Grundstücksinhaber hatte jedoch eine findige Nachbarin, die das Geschehen beobachtet hatte und somit zu den Ermittlungen der Unfallflucht maßgeblich beitrug. Am Metallzaun entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.(vt)

