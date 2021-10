Polizei Köln

POL-K: 211022-1-K Mann soll Freundin in Ehrenfeld getötet haben

Köln (ots)

Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Ein 60-Jahre alter Mann soll heute Morgen (22. Oktober) seine Freundin (71) in ihrer Wohnung in Köln-Ehrenfeld im Streit getötet haben. Der Mann hatte sich nach der Tat selbstständig zur Polizeiwache in Ehrenfeld begeben und die Auseinandersetzung geschildert. Von der Polizei alarmierte Rettungskräfte versuchten die Frau vergeblich zu reanimieren. Eine Mordkommission der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Vernehmung des vorläufig Festgenommenen steht noch aus. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell