Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Versammlungen in Flensburg am Samstagnachmittag - Mehrere Straßen in der Innenstadt gesperrt

Flensburg (ots)

Am Samstagnachmittag (22.01.21) wird es in Flensburg erneut zu Versammlungen kommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verkehrsteilnehmer in dieser Zeit mit starken Beeinträchtigungen rechnen müssen und bittet darum, die Flensburger Innenstadt weiträumig zu umfahren.

Für den Zeitraum von 14.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr wurde eine Versammlung bei der Versammlungsbehörde der Stadt Flensburg angezeigt. Die Teilnehmer dieser Versammlung werden im Verlauf der vereinbarten Aufzugsstrecke von der Hafenspitze über die Schiffbrücke, Neue Straße, durch die Fußgängerzone zum Rathaus und von dort über die Angelburger Straße zurück zur Hafenspitze gehen. Während dieses Aufzugs kommt es zu Verkehrssperrungen in der Innenstadt, so dass an verschiedenen Einfahrtstraßen der Verkehr abgeleitet wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell