Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kaltbrunn, Lkr. Konstanz) Abgestürztes Modellflugzeug - Besitzer gesucht (11./13.07.2022)

Allensbach-Kaltbrunn (ots)

Am Rand der Wohnsiedlung im Bereich "Im Herlingen" ist am Montag ein abgestürztes Modellflugzeug aufgefunden worden. Die Bruchteile des blau/orange verkleideten, ca. 1,40 * 3,60 Meter großen Leichtbau-Modellflugzeugs lagen in einem angrenzenden, hochgewachsenen Feld, so dass der Pilot sein Flugzeug nach dem Absturz vermutlich nicht wiederfand. Die Einzelteile wurden auf das Polizeirevier Konstanz verbracht und können dort vom Besitzer abgeholt werden.

