Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 29-Jährigen mit gefährlichem Springmesser

Dortmund (ots)

Gestern Nachmittag (26. März) kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen jungen Mann. Dabei fanden sie bei diesem ein gefährliches Springmesser.

Gegen 16 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Dortmund. In der Haupthalle viel ihnen ein 29-Jähriger auf, der sich bei Erblicken der Beamten von diesen schnellen Schrittes entfernen wolle. Die Einsatzkräfte hielten den Mann dennoch an und kontrollierten ihn. Auf Die Frage nach verbotenen und gefährlichen Gegenständen, händigte der Dortmunder den Bundespolizisten ein Springmesser aus. Dieses befand sich zuvor griffbereit in seiner Hosentasche.

Die Beamten stellten die Waffe, die eine Klingenlänge von 9,5 cm aufwies sicher.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Anschließend durfte der deutsche Staatsbürger seinen Heimweg antreten.

