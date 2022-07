Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Auto beschädigt (13.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr ein auf der Straße "Brestenberg" geparktes Auto beschädigt. Der Unbekannte beschädigte einen Ford S-Max im Bereich der Radverkleidung und des Türgriffs hinten links und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

