Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer schleift Fußgänger mit (13.07.2022)

Tuningen (ots)

Zu einem gefährlichen Vorfall ist es am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf der Kalkhofstraße gekommen. Ein 42-jähriger Fussgänger deutete einem vorbeifahrenden Fahrer eines Ford Transit, anzuhalten. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern steuerte seinen Transporter in die Richtung des 42-Jährigen und erfasste ihn. Der Passant klammerte sich an die Frontscheibe des Ford, der ihn rund 50 Meter mitschleifte. Dabei erlitt der Fußgänger leichte Verletzungen. Der Fahrer des Ford Transit flüchtete anschließend, die Ermittlungen der Polizei gegen ihn laufen.

