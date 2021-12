Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leichtverletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es im Einmündungsbereich der L1138 und B10 bei Markgröningen zu einem Verkehrsunfall. Der 24-jährige Fahrer eines Seat bog von der L1138 nach rechts in die bevorrechtigte B10 ein und missachtete dabei die Vorfahrt des auf der B10 von Stuttgart in Richtung Vaihingen fahrenden 20-jährigen Fahrers eines Volkswagens. Der VW war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Der 20-jährige VW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Zur Unfallaufnahme war eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz eingesetzt. Außerdem waren ein Rettungswagen sowie ein Ersthelfer vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell