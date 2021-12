Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Leonberg: Unfall am Stauende mit zwei leicht verletzten Personen.

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 17:27 Uhr kam es auf der A8 auf Höhe Leonberg in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen am Stauende. Die fünf Fahrzeuge befanden sich auf dem linken Fahrstreifen, als sich aufgrund des Verkehrsaufkommens ein Rückstau bildete. Die ersten drei Fahrzeuge, ein 37-jähriger Opel-Lenker, eine 19-jährige Opel-Lenkerin und eine 54-jährige BMW-Lenkerin erkannten dies rechtzeitig und konnten ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Ein 44-jähriger Ford-Lenker verkannte die Situation aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und fuhr auf das Stauende auf. Ebenso der ihm folgende 33-jährige BMW-Lenker. Hierdurch wurden alle fünf beteiligten Fahrzeuge aufeinander geschoben. Durch den Zusammenstoß wurden die 54-jährige BMW-Fahrerin sowie die 13-jährige Beifahrerin der 19-jährigen Opel-Lenkerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

