Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 13.07.2022 - Mehrere Durchsuchungen bei Drogenhändlern - ein Mann in Haft (Tuttlingen)

Tuttlingen (ots)

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Rottweil haben in Tuttlingen auf die Spur von fünf mutmaßlichen Drogenhändlern im Alter von 26, 29, 38, 41 und 42 Jahren geführt. Am vergangenen Dienstag haben Beamte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, von der Rauschgiftermittlungsgruppe, insgesamt acht Objekte in Tuttlingen durchsucht. Dort fanden die Beamten neben einer pro-fessionellen Aufzuchtanlage für Marihuana noch knapp 170 Gramm Amphetamin, 32 Gramm Kokain, 110 Gramm Marihuana, 35 Gramm Haschisch und sieben Ecstasy-Tabletten im Straßenverkaufswert von 6200 Euro. Daneben fielen ihnen noch ein Elektroschocker und diverses Verpackungsmaterial in die Hände. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ eine Richterin einen Haftbefehl gegen einen 41- jährigen Mann, den die Beamten an Ort und Stelle festgenommen hatten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell