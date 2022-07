Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Vandalen beschädigen Möbelmarktfassade

Zeugen gesucht (11.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen an einem Möbelmarkt in der Straße "Vorderer Eckweg" erheblichen Sachschaden verursacht. Die Täter schlugen mit einem Stein gegen die Blechfassade des Marktes und fügten dieser über die gesamte Gebäudelänge zahlreiche Beschädigungen zu. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere tausend Euro. Die Schläge gegen das Blech dürften mit erheblichen Lärm einhergegangen sein und die Täter deswegen möglicherweise von Zeugen bemerkt oder beobachtet worden sein. Hinweise zu ihnen erbittet die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0.

