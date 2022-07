Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Bei Auffahrunfall verletzt (13.07.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 9.30 Uhr auf der Straße "Nordring". Eine 37-jährige Fiat 500 Fahrerin fuhr in Richtung Schwenningen und übersah einen 64-Jährigen, der mit einem BMW X1 an einer Ampel Höhe der Einmündung zur Straße "Drachenloch" hielt. Beim Aufprall erlitt eine 65-jährige Mitfahrerin im BMW leichte Verletzungen. Den Schaden an beiden Autos schätzte die Polizei auf insgesamt rund 5.000 Euro.

