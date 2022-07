Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zeugen gesucht - Einbruch in Einfamilienhaus am helllichten Tag

Burscheid (ots)

Am Sonntag (10.07.) alarmierte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße Dünweg in Burscheid die Polizei, nachdem sie gegen 17:45 Uhr einen Einbruch in ihr Eigenheim festgestellt hatte.

Laut ihren Angaben verließ sie am gleichen Tag um 12:30 Uhr das Haus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt ins Innere, indem sie über das rückwärtig gelegene Glasdach der Terrasse ein Fenster im ersten Obergeschoss einschlugen.

Sämtliche Räumlichkeiten in allen Etagen wurden durchwühlt. Angaben zur möglichen Tatbeute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht getroffen werden.

Aufgrund der am Tatort zurückgelassenen Spuren wurde eine Spurensicherung angefordert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

