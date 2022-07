Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach, Lkr. Rottweil) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich (12.07.2022)

Niedereschach (ots)

Am Dienstagabend ist ein Auto bei einem Unfall auf der Deißlinger Straße von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Ein 26 Jahre junger Mann fuhr mit einem Golf auf der Deißlinger Straße. Dabei kam der 26-Jährige mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wasserrohr, woraufhin sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegend in einen Straßengraben rutschte. Der junge Mann konnte seinen Golf selbstständig verlassen, zog sich jedoch Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

