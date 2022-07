Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, A98, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab (12.07.2022)

Volkertshausen (ots)

Ein Auto ist am Dienstagabend auf der Autobahn 98 auf Höhe Volkertshausen von der Fahrbahn abgekommen. Ein 33-jähriger Mitsubishi-Fahrer war auf der A98 von Stockach kommend in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs. Auf Höhe Volkertshausen kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Leitplanke und anschließend eine Böschung hinab, bevor der Wagen auf einem angrenzenden Weg zu einer Betriebsumfahrung zum Stehen kam. Der 33 Jahre alte Mann, der sich allein im Fahrzeug befand, blieb unverletzt. Am Mitsubishi entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

