Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkr. Rottweil) Unfall auf Kreuzung (13.07.2022)

Villingendorf (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Kreuzung Hochwaldstraße und Hauptstraße zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Eine 69 Jahre alte Frau mit einem VW T-Roc fuhr auf der Hochwaldstraße in Richtung Oberndorfer Straße. Auf der Kreuzung zur Hauptstraße bog die 69-Jährige nach links ab und kollidiert dabei mit einem auf der Oberndorfer Straße entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Ford S-Max eines 65-Jährigen, der die Kreuzung in Richtung Hochwaldstraße überfuhr. Verletzt wurde niemand. Am Ford entstand Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, am VW in Höhe von rund 5.000 Euro.

