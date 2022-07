Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, K 6144, Lkr. Konstanz) Rund 15.000 Euro Blechschaden bei Unfall (12.07.2022)

Gottmadingen, K 6144 (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, der am Dienstagvormittag auf der Kreuzung der Thaynger Straße und der Kreisstraße 6144 passiert ist. Eine 73 Jahre alte Frau fuhr mit einem Opel Astra auf der Thaynger Straße in Richtung Ebringen. Auf der Kreuzung zur K 6144 bog die 73-Jährige nach links in Richtung Riedheim ab und stieß dabei mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mitsubishi einer 56-jährigen Frau zusammen. Beide Fahrerinnen blieben glücklicherweise unverletzt. Den am Opel entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro, den Schaden am Mitsubishi auf rund 10.000 Euro.

