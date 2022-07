Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Baustellenstaub löst Brandalarm aus (12.07.2022)

Singen (ots)

Ein Brandalarm hat am Dienstagmorgen zu einem größeren Feuerwehreinsatz am Hegau-Bodensee-Klinikum in der Virchowstraße geführt. Gegen 9.40 Uhr löste ein Brandmelder im zweiten Obergeschoss des Klinikums aus. Vor Ort stellte die mit sechs Fahrzeugen und rund 30 Mann ausgerückte Singener Feuerwehr fest, dass im Bereich des betroffenen Brandmelders Bauarbeiten stattfanden und der Melder vermutlich aufgrund des Baustaubs auslöste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell