Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Dienstag, 15:00 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr an der Kreuzung Wichernstraße / Otto-Häussler-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr, vermutlich mit einem LKW oder einem ähnlichen Schwerfahrzeug, auf der Wichernstraße in Fahrtrichtung Neckar. An der Kreuzung zur Otto-Häussler-Straße bog er nach links ab und beschädigt hierbei einen am Straßenrand geparkten Mercedes. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

