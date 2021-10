Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Brandmelder verhindert Schlimmeres

Gengenbach (ots)

Einen Polizei- und Feuerwehreinsatz löste ein Brandmelder am Montagnacht gegen 01.15 Uhr in einer Fabrik in der Grünstraße aus. Der Melder schlug aufgrund von einer Rauchentwicklung in einem Serverraum Alarm. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gengenbach rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen nicht vor.

/jv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell