Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Durstiger Dieb bricht Kühlschrank auf

Borken (ots)

Getränke gestohlen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag an einem Imbiss in Borken: Der Täter hatte einen verschlossenen Kühlschrank aufgebrochen, der vor den Räumlichkeiten am Nordring steht. Auf den Videobildern einer Überwachungskamera ist ein Tatverdächtiger zu sehen: etwa 16 bis 22 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlanke athletische Statur, dunkelblonde Haare, bekleidet mit einem eng anliegenden Muskelshirt, Jogginghosen, Turnschuhen und Basecap - alles in Grau. Mit sich führte der Mann eine Umhängetasche und ein Mountainbike. Die Tat spielte sich gegen 01.15 Uhr ab. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell