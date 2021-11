Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Trunkenheitsfahrt

Stadthagen (ots)

(bae) Am 13.11.2021 kam es gegen 14:45 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt in Stadthagen. Der 35-jährige Stadthager steht in dem dringenden Verdacht unter dem Einfluss von Alkohol einen PKW geführt zu habe. Durch zeugen wurde beobachtet, wie der Mann nach dem Kauf von Alkoholika in seinen Pkw gestiegen und weggefahren ist. Da er auch noch eine deutliche "Fahne" hatte, wurde die Polizei in Stadthagen informiert. An seiner Wohnanschrift konnte der Mann angetroffen werden. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte wurden durch eine Ärztin auf der Dienststelle zwei Blutproben entnommen. Dadurch kann der Alkoholwert zur Tatzeit ermittelt werden.

