Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Unfallflucht

Stadtahgen (ots)

(bae) Eine weitere Unfallflucht hat sich in der Zeit vom 09.11.2021, 08:00 Uhr bis 12.11.2021 15:30 Uhr in Stadthagen ereignet. Hier wurde der, in der Hedwigstraße abgestellte Pkw durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Obwohl ein Gesamtschaden von 600 Euro entstanden ist, hat sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, soll sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter der Telefonnummer 05721/40040 in Verbindung setzten.

