Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Diebstahl aus Pkw

Stadthagen (ots)

(bae) In der Nacht vom 12.11.auf den 13.11.2021 wurde aus einem Pkw eine Kiste mit Inhalt entwendet. Der Schaden der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf ca. 170 Euro. Wie der Täter in den Mercedes gelangen konnte ist bisher noch nicht geklärt. Wer in der fraglichen Nacht im Bereich St. Annen verdächtige Vorfälle mitbekommen hat, möge sich bitte bei der Polizei in Stadthagen, unter 05721/40040 melden.

