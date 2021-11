Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Zimmerbrand in der Königsberger Straße

Stadthagen (ots)

(bae) Am 13.11.2021 um 15:05 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in der Königsberger Straße ausrücken. Hier war ein Holzregal in Brand geraten. Zwar konnte das Feuer von den Bewohnern selbst gelöscht werden, durch die Feuerwehr musste das Haus aber noch gelüftet werden. Ursache des Feuers war eine unbeaufsichtigte Kerze, diese stand auf dem Regal. Leider wurde vergessen, die Kerze auszupusten. Durch das schnelle Eingreifen der Bewohner konnte jedoch schlimmeres verhindert werden.

