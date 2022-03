Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 21-Jähriger nach Schlägen und Tritten in Klinik-Notaufnahme eingeliefert

Nach Schlägen und Tritten musste am Mittwoch gegen 15.10 Uhr in der Karlsruher Südstadt ein 21-jähriger Mann in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht werden. Zu dem noch unbekannten Täter hat die Polizei noch keine Erkenntnisse und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 21-Jährige war zuvor mit dem Unbekannten vor einem in der Luisenstraße gelegenen Friseursalon aus unbekanntem Grund in Streit geraten. Als sich der junge Mann in den Friseursalon zurückzog, folgte ihm der Täter, versetzte ihm einen Fausthieb und trat ihn zu Boden geschlagen noch mit Füßen. Anschließend flüchtete er. Das Opfer kam mit unbekanntem Verletzungsausmaß per Rettungsdienst in die Klinik. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Südstadt.

Wer Hinweise zu dem unbekannten und nicht näher beschriebenen Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666-3411 in Verbindung zu setzen.

