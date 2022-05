Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Pedelecdieb lässt Rennrad zurück

Eigentümer gesucht

Gronau (ots)

Am Samstag zwischen 14.00 und 22.00 Uhr kam es auf einem Betriebsgelände am Jöbkesweg in Gronau zu einem Pedelecdiebstahl. Selbst die doppelte Sicherung des Rades verhinderte die Tat nicht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Dieb mit einem Rennrad zum Tatort. Er ließ dieses zurück. Nun sucht die Polizei den Eigentümer des Rades des Herstellers Specialized mit einem schwarzen Vorder- sowie einem grünen Hinterreifen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

