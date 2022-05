Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Zeuge verhindert Schlimmeres

Gronau-Epe (ots)

Als ein Zeuge auf Flammen aufmerksam wurde, reagierte er sofort und hat damit mutmaßlich Personenschaden und hohen Sachschaden verhindert. Gegen 03.00 Uhr in der Nacht zum Donnerstag bemerkte der Gronauer das Feuer in einem vor einem Nachbarhaus stehenden Abfallcontainer in Gronau-Epe. Er weckte die Bewohnerin und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte ein Übergreifen des Brandes auf ein Überdach des Eingangsbereichs verhindern. Als Ursache für das Feuer am Bischof-Ketteler-Ring ist Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Ermittlungen der Polizei führten noch in der Nacht zu einem Gronauer, der als dringend tatverdächtig gilt. Der alkoholisierte Mann kam zur Verhinderung weiterer Straftaten zunächst ins Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 in Borken dauern an. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlern unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen. (db)

